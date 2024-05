Plus Bad Kreuznach Die bürgerlichen Listen in Bad Kreuznach: drei Veteranen mit frischen Truppen Von Robert Neuber i Das Bündnis für Bad Kreuznach - sehr mittelständisch orientiert ist die neue Gruppe um Polit-Veteran Werner Klopfer (3.v.re.) Foto: Christine Jäckel Für den neuen Stadtrat treten wieder fünf bürgerliche Listen oder Wählergruppen an: Büfep, Faire Liste, Freie Wähler, FWG und das neue Bündnis für Bad Kreuznach (BKH). Der „Oeffentliche zeigt, wie diese entstanden sind und ihre jeweilige Entwicklung bisher verlaufen ist – etwa Werner Klopfers „Bündnis für Bad Kreuznach“, Dr. Herbert Drumms „Freie Wähler“ und Karl-Heinz Delaveaux mit seiner FWG. Lesezeit: 3 Minuten

Werner Klopfer war über Jahrzehnte ein „Kanten“ der Kreuznacher Lokalpolitik, und zwar zunächst für die CDU, in die ihn seinerzeit der große Elmar Pieroth bugsiert hatte. Klopfer, Weinhändler und diplomierter Volkswirt (er studierte an der Universität München), ist ein streitbarer, auch dominanter Typ, und so krachte es irgendwann bei den ...