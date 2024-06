Plus Bad Kreuznach

Weil er Hunger hatte: Wachmann lässt Wahlurnen in Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle mitten in der Nacht zurück

i Die Jakob-Kiefer-Halle geriet in der Nacht zum Montag in den Fokus: Sie stand offen, und der Wachmann war verschwunden. Foto: Marian Ristow

Die Stadt Bad Kreuznach ist unverschuldet haarscharf an einer Wiederholung der Stadtratswahl vorbeigeschrammt. Das wurde am Mittwochabend in der finalen Sitzung des Wahlausschusses der Stadt deutlich. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren die mit zur Auszählung bereiten Stimmzetteln gefüllten Wahlurnen in der Jakob-Kiefer-Halle eine Zeit lang unbewacht – während die Türen der Halle nicht abgeschlossen waren.