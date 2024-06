Martinstein

Kind wird auf Zebrastreifen angefahren: Unfallflucht an B 41 in Martinstein

Wie die Polizei Kirn am Freitagabend informierte, ist es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Martinstein gekommen, bei dem ein Autofahrer ein Kind angefahren hat. Das Kind überquerte den Zebrastreifen der Hauptstraße (Bundesstraße 41) in Höhe des Bahnhofsgebäudes, als es von dem Pkw erfasst wurde.