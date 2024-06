Nilgänse auf dem Vormarsch: Verirrte Nilgans-Familie im Bereich der Bad Kreuznacher Ochsenbrücke

Anzeige

Am Freitagmittag meldeten Passantinnen eine verirrte Nilgans-Familie im Bereich der Ochsenbrücke auf der Fahrbahn. Noch vor Eintreffen der sofort entsandten Streife konnten die sechs Küken durch die beherzten Damen in einen Karton verfrachtet werden, die Elterntiere wichen diesem in der Folge nicht mehr von der Seite. Da die Nilgans-Familie bereits in den Tagen zuvor als orientierungslos und verkehrsbehindernd in diesem Bereich aufgefallen war, erfolgte kurzerhand die Eskorte selbiger ans Naheufer.

Für den Gänsemarsch wurde kurzfristig die Salinenstraße zur gefahrlosen Überquerung gesperrt, ehe Elterntiere und Küken im Bereich der Roseninsel wieder vereint werden konnten. Auf dem Weg bedankten sich viele nette Passanten bei der Streife für den tierfreundlichen Einsatz, während zugleich auch sämtliche Verkehrsteilnehmer Verständnis und Geduld für das schnatternde Verkehrshindernis aufbrachten.