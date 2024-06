Plus Bad Kreuznach Kolumne „Randnotizen“ zum Wochenende: Krankenhaus-Pleiten und Co. – Es schwindet der Glaube Von Marian Ristow i Redaktionsleiter Marian Ristow Foto: Jens Weber/MRV Die zurückliegende Woche wurde überwiegend durch die Berichterstattung über die Europa- und Kommunalwahl geprägt. Glauben Sie mir, die Ergebnisse, Prozentzahlen und O-Töne als komprimiertes Resultat in der Zeitung oder im E-Paper zu lesen, ist der schönere Teil diese Angelegenheit. Lesezeit: 1 Minute

Der Weg dahin ist steinig und erstreckt sich mittlerweile über Tage – ehrenamtliche Wahlhelfer können ein Klagelied davon trällern. In manchen Gemeinden liegt immer noch kein amtliches Ergebnis vor. Die Zeiten von „Sonntag wird gewählt, Montag steht es in der Zeitung“ sind vorbei – am Sonntagabend gibt es zu den Gemeinde- ...