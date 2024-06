Plus VG Langenlonsheim-Stromberg

So sehen die Gemeinderäte der VG Langenlonsheim-Stromberg aus: Freie Listen und CDU dominieren fast überall

i Noch am Mittwoch wurden in der Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg noch Ergebnisse verifiziert. Um 16.40 Uhr war dann alles amtlich. Foto: Rainer Gräff

Das kommt wenig überraschend: In der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg dominieren in den Gemeinderäten freie Listen und die CDU. In vier Gemeinden (Seibersbach, Dörrebach, Stromberg und Guldental) haben die Christdemokraten die Nase vorn, in allen anderen sind es die freien Listen und Wählergruppen, die die Mehrheit haben.