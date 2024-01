Das erste Hochwasser des Jahres erreicht im Kreis Neuwied am Freitag seinen Höhepunkt: Für 18 Uhr sagt die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mit 7,29 Meter den vorläufigen Höchststand des Rheins am Pegel Neuwied voraus. Seit Dienstagnachmittag, als das Wasser noch bei 4,11 Metern stand, steigt der Pegel kontinuierlich an – schon wieder, denn allein in den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere kleinere Hochwasser.