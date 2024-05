Plus Bad Hönningen

Steigende Pegel auch am Rhein: Bad Hönninger Spectaculum fällt ins Wasser

Von Simone Schwamborn

i Symbolbild Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Am Pfingstwochenende sollte in Bad Hönningen das 19. Pfingstspectaculum (18. bis 20. Mai) stattfinden. Es ist jedoch buchstäblich ins Wasser gefallen – zum Leidwesen der Gaukler, Ritter und Händler sowie den kleinen und großen Besuchern, die sich schon auf das Ereignis gefreut haben. „Das Risiko ist einfach zu groß“, bedauerte Veranstalterin Beate Ahlemeier, die das Mittelalter alljährlich in Bad Hönningen aufleben lässt.