Die Regenpause am Donnerstag kommt gerade zur rechten Zeit. Denn der Elzbach drohte in Monreal über die Ufer zu treten und ins Dorf zu schwappen – böse Erinnerungen an die Hochwasser in den Jahren 2021 und 2017 wurden wach. Auch in Mayen waren die Nette-Anrainer lange Zeit alarmiert.