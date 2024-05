Plus Neuwied Veranstaltung in der Innenstadt steht an: Schatzsuche auf dem Flohmarkt in Neuwied i Zwischen „Stehrümchen“ und Alltagshelfern lässt sich sicherlich auch dieses Jahr wieder die ein oder andere wertvolle Rarität finden, wenn am 25. Mai die Flohmarktstände in Neuwieds Innenstadt zum Stöbern und Verhandeln einladen. Foto: Franz-Josef Dehenn Hübsches, Praktisches und Raritäten finden am Samstag, 25. Mai, wieder neue Eigentümer: Jeder darf seine gebrauchten oder selbst hergestellten Waren auf dem Flohmarkt in Neuwied anbieten, der am Markttag frühzeitig vor Ort ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Lesezeit: 1 Minute

Wer am 25. Mai seine Keller- und Dachbodenschätze zu Geld machen möchte, muss früh aufstehen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Aufbau der Stände im Bereich der Fußgängerzone an der Langendorfer Straße zwischen Marktstraße und Luisenstraße sowie bei Bedarf in der Schlossstraße und Engerser Straße beginnt um 6 Uhr ...