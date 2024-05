Plus Neuwied

Kiffen erlaubt? In Neuwieder Kneipen gilt das nicht automatisch

Von Rainer Claaßen

i Eine Frau hält einen Joint in der Hand. Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild

Cannabis zu rauchen, ist in Gaststätten grundsätzlich möglich, wenn hier geraucht werden darf – theoretisch zumindest. Denn Gastronomen haben immer noch ein Hausrecht, und davon macht in Neuwied so manchter Gebrauch.