Plus Boppard Hochwasser am Rhein steigt wieder: Fähre Boppard stellt Betrieb ein Das Hochwasser am Rhein steigt erneut. Am Donnerstagabend, 4. Januar, wurden am Pegel Kaub 481 Zentimeter gemessen. Die Fähre Boppard stellt ihren Betrieb vorübergehend ein. Von Suzanne Breitbach

Wegen erneutem Hochwasser hat die Autofähre Boppard am Donnerstagnachmittag, 4. Januar, wieder ihren Betrieb vorübergehend einstellen müssen. Alle anderen Fähren am Mittelrhein sind in Betrieb. Mit 481 Zentimetern am Pegel Kaub ist am Donnerstagabend die Hochwassermarke I von 460 Zentimetern um 21 Zentimeter überschritten. Die Vorhersagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des ...