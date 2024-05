Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler entscheidet: Betreuende Grundschule wird teurer

Von Jochen Tarrach

i Vom Stadtrat beschlossen: Eltern werden höhere Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder in der Grundschule zahlen müssen. Foto: Jochen Tarrach

Mit der Sitzung des Stadtrates am Dienstag im Rathaus fand die wohl bisher ungewöhnlichste und arbeitsintensivste Wahlperiode in der Geschichte der Stadt ihr Ende. Nach der Kommunalwahl am 9. Juni wird sich dann ein neu gewähltes Parlament weiter mit den Problemen der Stadt beschäftigen.