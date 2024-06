Plus Kreis Ahrweiler

Wo Fans Julians Jungs gemeinsam anfeuern: Hier gibt es Public Viewing im Kreis Ahrweiler

i Die Deutschen konnten im Jahr 2016 im Brohler Biergarten beim Public Viewing noch gut feiern: Die Mannschaft erreichte am Ende das Halbfinale. Foto: Hans-Jürgen Vollrath (Archiv)

Heim-EM in Deutschland – und alle hoffen auf das Sommermärchen 2.0. Bei der WM 2006 im eigenen Land haben Millionen Fans beim Public Viewing mitgezittert und gejubelt. Am heutigen Freitag eröffnet die deutsche Fußballnationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann die Europameisterschaft gegen Schottland in München. Auch diesmal gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, dieses Spiel sowie weitere gemeinsam zu verfolgen. Wir haben einige Orte zusammengetragen, wo das im Kreis möglich ist.