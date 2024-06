Plus Westum Nach sieben Jahren Restaurierung: Wie aus St. Peter in Westum ein wahres Schmuckstück wurde Von Silke Müller i Die weißen Wände im Chorraum sind verschwunden, die Gemälde freigelegt. Und auch sonst ist die Renovierung von St. Peter in Westum abgeschlossen. Darüber freuen sich Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Ritterrath (links) und Stephanie Eversheim, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Fotos: Silke Müller Foto: Silke Müller 2023 ist die Pfarrkirche St. Peter in Westum 175 Jahre alt geworden. Vieles hat das ehrwürdige Gotteshaus seit 1848 miterlebt, auch Erdbeben. Aber vor allem das Jahrhundertbeben am 13. April 1992 war schicksalhaft für die Kirche – im positiven Sinne. Lesezeit: 3 Minuten

Rückblick: Als in jener Nacht gegen 3.20 Uhr Straßenlaternen wackeln, Ziegel vom Dach fallen, Schränke kippen und Bücher aus den Regalen fallen, trifft es St. Peter in Westum besonders hart. Denn der Turm als eigenständiger Bau schlägt gegen das Kirchenschiff und richtet große Schäden an. „Die Kirche war eine der ...