Als das Schulgebäude auch Kindergarten war: Die wechselhafte Geschichte der Bildungseinrichtung in Galenberg

Von Hans-Josef Schneider

i Ab 1877 verfügte Galenberg über das Schulgebäude (rechts), das später als Tagungsraum der Gemeinde diente. Foto: Hans-Josef Schneider

Mit etwa 230 Einwohnern ist Galenberg die zweitkleinste von 17 Gemeinden der Verbandsgemeinde Brohltal. In der Zeit bis 1967 konnten die Kinder noch in ihrem Wohnort die Schule besuchen. Das Gebäude steht noch und wurde vor dem Bau des Bürgerhauses als Tagungsstätte für Gemeinderatssitzungen genutzt. An der Wand hing eine Karte des ehemaligen Kreises Mayen, zu dem Galenberg bis 1970 gehörte.