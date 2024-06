Plus Bonn

Kritischer Blick auf die Entdeckung Amerikas: Oper Bonn zeigt Werner Egks „Columbus“

i Jakob Peters-Messer (Regie) und Sebastian Hannak (Bühne) inszenieren Werner Egks Oper „Columbus“. Foto: Bettina Stoess

Am Sonntag, 16. Juni, feiert die Oper „Columbus“ von Werner Egk im Rahmen der Forschungsreihe „Fokus 33“ Premiere am Theater Bonn. Christoph Kolumbus ist heutzutage eine mehr als umstrittene Figur: In den USA und einigen lateinamerikanischen Ländern werden seine Denkmäler gestürzt und mit roter Farbe besprüht, weil er symbolisch für die europäische koloniale Vergangenheit steht.