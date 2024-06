Plus Aremberg „Unser Dorf hat Zukunft“: Aremberg gewinnt Kreiswettbewerb Von Claudia Voß i Die Ortsgemeinde Aremberg belegte beim Kreiswettbewerb den ersten Platz – noch vor Rech und Dedenbach. Foto: Werner Dreschers „Unser Dorf hat Zukunft“, mit diesem Titel darf sich künftig die Ortsgemeinde Aremberg schmücken. Am Donnerstag kürte eine siebenköpfige Bewertungskommission die Gewinner des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Aremberg hat sich erfolgreich gegen neun Konkurrenten durchgesetzt und nimmt nun automatisch am Gebietswettbewerb im kommenden Jahr teil. Lesezeit: 2 Minuten

Die Plätze zwei und drei gingen an Dedenbach (Verbandsgemeinde Brohltal) und Rech (Verbandsgemeinde Altenahr). Insgesamt haben am Wettbewerb zehn Ortsgemeinden und 16 Vereine und Initiativen teilgenommen. Als Ortsgemeinden waren dabei: Aremberg, Dedenbach, Lantershofen, Mayschoß, Niederzissen, Oberdürenbach, Oberzissen, Rech, Wehr und Wimbach. „Für die Kommission war es in diesem Jahr eine extrem ...