Von Burgen an der Mosel zu „GNTM“: Max Uhrmacher ist einer von Heidis ersten Jungs

i Max Uhrmacher, an der Mosel aufgewachsen, ist einer der ersten Männer, die bei „Germany’s Next Topmodel“ mitmachen. Foto: ProSieben/Michael de Boer

In Burgen war er der bunte Vogel, jetzt ist er bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM): Max Uhrmacher ist einer der ersten Männer, die bei Heidi Klums Castingshow mitmachen dürfen. An der Mosel ist er aufgewachsen, in Koblenz ging er zur Schule – und in Cochem ist seine Leidenschaft für die Mode erst so richtig entflammt. Was den 20-Jährigen so besonders macht.