Gutes für Körper und Kopf: Die VG Rhein-Mosel lädt zum Wandertag

Besucher des 112. Deutschen Wandertages stehen am Mittwoch (20.06.2012) im brandenburgischen Linthe (Potsdam-Mittelmark) und warten auf den Beginn einer Wanderung. Rund 50.000 Wanderer aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland treffen sich von heute an im brandenburgischen Fläming zum Deutschen Wandertag. Offiziell wird der Wandertag am Abend auf dem Marktplatz in Bad Belzig mit einem Fest eröffnet. Rund 1300 Veranstaltungen werden geboten: geführte Wanderungen, Vorträge, Feste oder Museumsbesuche. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn ++ +++ dpa-Bildfunk +++