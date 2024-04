Plus Koblenz

Koblenzer Baudezernent Bert Flöck im Abschiedsinterview: „Ich hätte gerne weiter gemacht“

i Die Amtszeit des Koblenzer Baudezernenten Bert Flöck endet am 30. April. Nach der Kommunalwahl könnte der CDU-Politiker im Stadtrat und in Ausschüssen auf seinen Nachfolger Andreas Lukas treffen. Foto: Sascha Ditscher

Vom Verwaltungsazubi in den Stadtvorstand: Der scheidende Baudezernent Bert Flöck (CDU) hat in seinen fast 50 Jahren im Dienst der Stadt Koblenz eine steile Karriere hingelegt. Im Abschiedsinterview blickt der 66-Jährige zurück auf Höhe- und Tiefpunkte seiner Amtszeit und verrät, wie viel Parteipolitik man als Baudezernent machen kann, wie er mit der hohen Niederlage im OB-Wahlkampf gegen David Langner (SPD) umgegangen ist und wie er sich künftig gegenüber seinem Nachfolger verhalten will.