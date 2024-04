Plus Burgen

Nach Aus für den männlichen Mit-Favoriten bei GNTM: Max aus Burgen ist als Covermodel gefragt

i Nicht der erste Mann, der bei Germany's Next Topmodel gewonnen hat, dafür aber der erste Mann, der es auf das Cover des IMIRAGEmagazines geschafft hat: Max Uhrmacher (20) aus Burgen. Foto: Susann Loessin für IMIRAGEmagazine

Für Max Uhrmacher (20) aus Burgen ist die Reise bei Germany’s Next Topmodel (GNTM) vorbei. Er gehörte zu den ersten Männern, die bei Heidi Klums Castingshow mitmachten, und er zählte zu den Top-Favoriten. In den sozialen Medien schreiben User, dass sie Max eigentlich im Finale gesehen haben, und dass sie die Entscheidung nicht verstehen. Was war los?