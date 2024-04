Plus Koblenz 13 neue Bäume auf dem Koblenzer Oberwerth: Politiker kritisieren Wegfall von Parkplätzen Von Jan Lindner i In der Eichendorffstraße im Koblenzer Stadtteil Oberwerth sollen 13 neue Bäume gepflanzt werden. Dafür fallen Parkplätze weg. Foto: Sascha Ditscher Wenn es um Bäume geht, verstehen viele Koblenzer keinen beziehungsweise nur sehr wenig Spaß. Auch im Stadtrat gibt es regelmäßig emotionale und ausführliche Debatten – wie etwa in der jüngsten Sitzung. Lesezeit: 3 Minuten

Die Verwaltung hatte dem Stadtrat vorgeschlagen, 16 neue Bäume zu pflanzen in der Eichendorffstraße (Oberwerth) und in der Pfarrer-Kraus-Straße (Arenberg). Als Ausgleich für Bäume, die wegen des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke weichen mussten (wir berichteten). Zu diesem eigentlich unverfänglichen Vorschlag gab es viel Redebedarf. So sind 13 neue Bäume für den ...