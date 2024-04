Plus Macken

Anstalt des öffentlichen Rechts: Macken und Verbandsgemeinde machen nächsten Schritt in Richtung Solarfläche

i Mit rund 370 Einwohnern ist Macken der kleinste Ort der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel – nichtsdestotrotz hat die Gemeinde, die an die VG Kastellaun angrenzt, viel vor. Zu einem ihrer Pläne gehört die Errichtung einer PV-Anlage, die auf Gemeinde- und privaten Flächen entstehen soll. Foto: Stefanie Braun

Sie ist mit rund 370 Einwohnern die kleinste Gemeinde der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel und doch hat sie etwas, was andere nicht haben: Platz. Die Rede ist von Macken. Von den 18 Gemeinden der VG gibt es nur 4, die nicht unmittelbar an Rhein oder Mosel liegen. Macken ist eine davon: Angrenzend an die VG Kastellaun liegt sie im Hunsrück und hat neben mehreren Hundert Hektar Waldfläche auch andere Freiflächen im Angebot.