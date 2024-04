Hart umkämpft: Die SG Ober Kostenz/Kappel (in Rot, mit Noah Friedrich) feierte gegen die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (mit Joel Vogel) beim 3:2 den fünften Sieg in Folge. Der Aufsteiger spielt eine herausragende Saison und kann als Sechster bei nur vier Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf den Zweiten Mosel Löf sogar noch die Vizemeisterschaft in Angriff nehmen, wenn es so weiterläuft. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter