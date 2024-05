Plus Wolfsburg

Sieger-Wölfe an Horna und Blätz

i Die erfolgreiche Equipe des MTV Bad Kreuznach beim Wölfe-Cup der Trampolinturner in Wolfsburg. Foto: MTV Bad Kreuznach/Eislöffel

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlug Jan Eike Horna vom MTV Bad Kreuznach beim Wölfe-Cup der Trampolinturner in Wolfsburg. Er gewann nicht nur die Erwachsenenklasse bei dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb. Mit 52,250 Punkten qualifizierte er sich auch für die DM am 10. Juni in Frankfurt.