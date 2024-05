Plus Bad Kreuznach Mit klaren Zielen von der Nahe nach Paris: Fabian Vogel freut sich bereits auf die Olympischen Spiele Von Lukas Erbelding i Vertritt den MTV Bad Kreuznach in Frankreich: Im Sommer wird Trampolinturner Fabian Vogel an den Olympischen Spielen teilnehmen. Foto: Lukas Erbelding Vor gut zwei Monaten fiel die Entscheidung, dass Trampolinturner Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen wird. Wie ist es ihm seitdem ergangen, und wie bereitet er sich auf die Großveranstaltung im Nachbarland vor? Unter anderem darüber haben wir mit dem 29-Jährigen gesprochen. Lesezeit: 3 Minuten

Seit Ende März ist es amtlich: Trampolinturner Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach wird an den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) teilnehmen. Das Ticket hatte er sich letztlich über einen Weltcup-Quotenplatz gesichert. „Es wird wohl noch dauern, bis ich wirklich realisiere, was da alles auf mich ...