Plus Dillingen Freudentränchen auf dem Podest: Tessa Georg holt Silber Von Olaf Paare i Trainingsfleiß und Kampfgeist zahlen sich aus: Tessa Georg vom TV Hennweiler belegt beim Deutschland-Cup Rang zwei. Foto: Stefan Georg Tessa Georg vom TV Hennweiler landete beim Deutschland-Cup der Gerätturner im saarländischen Dillingen einen Überraschungstreffer. Nur ein halbes Jahr nach einer Knieoperation sicherte sie sich in der Altersklasse 14/15 unerwartet die Silbermedaille in dem bundesweiten Feld. Lesezeit: 1 Minute

Tessa Georg, die bei der KTV Nahetal im Leistungszentrum in Niederwörresbach trainiert, startete am Stufenbarren und baute dank einer Übung mit einer schönen freien Felge und einer gestreckten Schraube als Abgang ein gutes Fundament auf. Ihr Vortrag wurde mit 11,80 Punkten belohnt. Am Schwebebalken musste sie einen Absteiger beim freien ...