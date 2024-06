Deutschland Cup in Westerburg: 80 Gymnastinnen zeigen Rhythmische Sportgymnastik vom Feinsten

Der Verein „Steh Kopf!“ präsentiert an diesem Wochenende in Kooperation mit dem Deutschen Turnerbund eine herausragende Veranstaltung der Rhythmischen Sportgymnastik. Am Samstag und Sonntag wird in der Realschulhalle in Westerburg der Deutschland Cup im Einzel ausgetragen. Der Eintritt ist frei.

Die Faszination der Rhythmischen Sportgymnastik können die Zuschauer am Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt in Westerburg erleben. Ausrichter des Deutschland Cups sind der Verein „Steh Kopf!“ und der Deutsche Turnerbund. Foto: GAULS_DIE_FOTOGRAFEN_K0BLENZ____/Torsten Gauls

Doch was können sich Sportinteressierte darunter vorstellen? „Es ist schlicht und ergreifend eine Spitzensportveranstaltung des Deutschen Turnerbund mit Varietécharakter, die sich für Klein bis Groß, von jung bis alt eignet und begeistert“, kündigt der Westerburger Verein an. „Denn in der Rhythmischen Sportgymnastik geht es nicht nur um die Beweglichkeit, die alle vor Augen haben, oder ein tänzerisches Talent. Nein, ein viel größerer Teil dieser Sportart liegt darin, als Gymnastin eine spielerische Leichtigkeit, Eleganz und vollkommene Körperbeherrschung an den Tag zu legen, gepaart mit einer enormen koordinativen Fertigkeit, um spektakuläre Abwandlungen simpler Bewegungen kunstvoll zu verpacken und zu kombinieren, welche die zahlreichen Choreografien zieren.“

Mit zu den spektakulärsten Bewegungsabläufen der einzelnen Geräte gehören sicherlich die hohen Würfe der Reifen, Bälle, Keulen oder Bänder bis zur Decke der Dreifachhalle, gepaart mit den zahlreichen Rotationen wie Rollen, die die Gymnastinnen darunter absolvieren, bevor sie dann mit nur einer Hand oder gar den Füßen das Gerät wieder fangen. Zuschauer sind an beiden Tagen willkommen, um sich selbst ein Bild zu machen.

„Wir erwarten 80 Gymnastinnen aus 38 Vereinen aus ganz Deutschland, die um die diesjährigen deutschen Titel der Wettkampfklasse in drei Altersklassen kämpfen“, sagt Daniel Masendorf vom Verein „Steh Kopf“. Die Gymnastinnen haben sich bereits über mehrere Regionalentscheidungen durchgesetzt und geben nun ihr Bestes, um ihre Saison mit dem entscheidenden Sieg zu beenden. Gelingt ihnen dies, dürfen sie sich für ein ganzes Jahr als beste Gymnastin Deutschlands in ihrer jeweiligen Kategorie betiteln.

Das Programm

Los geht es am Samstag um 9 Uhr mit den Mehrkampfentscheidungen der Juniorinnen im Alter von 13 bis 15 Jahren und der Seniorinnen, die ein Mindestalter von 16 Jahren haben. Am Abend gegen 19.45 Uhr findet dann die mit Spannung erwartete Siegerehrung statt. Dort zeigt sich dann, welche der 70 Gymnastinnen einen der Topplätze des Tages ergattern konnte und wer am Sonntag in den Gerätefinals ein weiteres Mal antreten darf.

Sonntags geht es zunächst wieder ab 9 Uhr mit einer Mehrkampfentscheidung los, diesmal allerdings von den Schülerinnen im Alter von 10 bis 12 Jahren. Im Anschluss, etwa ab 11 Uhr, folgt dann der Einmarsch der jeweils acht qualifizierten Finalistinnen des Vortags der einzelnen Geräte, um zu bestimmen, wer die jeweils beste Choreografie mit dem Reifen, dem Ball, den Keulen und dem Band absolviert. Enden wird dieses seltene Spektakel in Westerburg am Sonntag gegen 14 Uhr.

„Alle dort an den Start gehenden Gymnastinnen sind für uns von ,Steh Kopf!' Bewegungskünstler, die es verdient haben, ihre eigenen Choreografien einem großen Publikum zu präsentieren und es somit zu verzaubern“, werben die Veranstalter. „Wir haben uns dazu entschieden, keinen Eintritt zu verlangen für eine Veranstaltung, die sonst nur in Großstädten besucht werden kann.“ red