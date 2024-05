Plus Mainz Nächste 0:4-Niederlage für den FC Karbach – Vorderhunsrücker in Gonsenheim klar unterlegen Von Guido Steinacker i Wie man einen Torwart beim Elfmeter verlädt, darüber könnte der Gonsenheimer Yannik Ischdonat Tipps von seinem Vater bekommen haben, denn Daniel Ischdonat (früher unter anderem Profi bei Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Trier und dem FSV Mainz 05) verfügt über jede Menge Erfahrung – auch als Torwarttrainer. Sein Sohn ist am anderen Ende des Spielfelds zu Hause, das 1:0 beim 4:0 gegen Karbach um Martin Jacobs (links) und David Peifer war der 19. Saisontreffer für den Angreifer. Foto: Bernd Eßling In seinem Auswärtsspiel beim SV Gonsenheim musste Fußball-Oberligist FC Karbach eine klare 0:4-Niederlage hinnehmen. Lesezeit: 3 Minuten

Wie eine Partie angehen, in der selbst, wenn es gut läuft, ein Erfolgserlebnis eher unwahrscheinlich ist? Fußball-Oberligist FC Karbach trat beim Tabellenzweiten SV Gonsenheim keineswegs mit gehisster weißer Flagge an, aber Trainer Patrick Kühnreich nahm nicht alleine den Auftritt am Wildpark, sondern schon die am Samstag anstehende Heimpartie gegen den ...