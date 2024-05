Plus Waldalgesheim

Ausgangslage ist klar: SVA Waldalgesheim braucht Pfeddersheimer Hilfe

i Elvir Melunovic, Trainer des SVA Waldalgesheim (Archivfoto) Foto: Klaus Castor

Selbst beim SV Morlautern gewinnen und dabei der TSG Pfeddersheim die Daumen drücken, das muss der SV Alemannia Waldalgesheim am Samstag (15.30 Uhr) tun, um auch am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga in zwei Wochen noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben.