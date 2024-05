In Karbach gehen bald „Rollläden runter“ – Saisonende elf Tage früher – Wer kommt noch?

Ein wenig zurücklehnen kann sich der Trainerstab des FC Karbach (vorne Cheftrainer Patrick Kühnreich, mit der Mütze Co-Trainer Tom Schmitt und Physiotherapeut Vladimir Lang) nach dem geglückten Klassenverbleib in der Oberliga. Noch zwei Begegnungen stehen für Karbach in dieser Saison an: am heutigen Samstag in Pirmasens und bereits am Mittwoch die vorgezogene Partie und damit das Saisonfinale gegen Auersmacher. Foto: hjs-Foto