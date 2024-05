Plus Baumholder Hammann: Verdiente Spieler mit Applaus verabschieden – Letztes Oberliga-Heimspiel des VfR Baumholder steht an Von Sascha Nicolay i Felix Ruppenthal und Torwart Sebastian Kelm gehören zu den Spielern, die letztmals zu Hause für den VfR Baumholder auflaufen. Foto: Joachim Hähn Zum vorläufig letzten Mal tritt der VfR Baumholder vor heimischem Publikum in der Fußball-Oberliga an. Gegner ist der Tabellen-Sechste FC Rot-Weiß Koblenz. Im Mittelpunkt stehen dabei eine ganze Reihe Spieler, die sich vom VfR verabschieden. Lesezeit: 2 Minuten

Gut, wie nie zuvor in der Rückrunde, ist die Personalsituation des VfR Baumholder bei seinem letzten Heimspiel in der Fußball-Oberliga. Bis auf die Langzeitverletzten Daniel Brenner und Dennis Kaucher stehen wohl alle Spieler zur Verfügung. Also auch René Wenz und der langjährige Kapitän Robin Sooß. In den Genuss einer Auswechslung kommen Beide ...