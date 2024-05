Plus Koblenz Sieg gegen Bitburg wird zur reinen Nervensache – FC Cosmos gewinnt 2:0 Von Klaus Reimann i Es war ein schweres Stück Arbeit, bis Djibril Sossah (links) und der FC Cosmos den Sieg unter Dach und Fach hatten. Foto: Jörg Niebergall Die Hoffnung auf den Klassenverbleib lebt bei Oberligist FC Cosmos Koblenz. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den schon als Absteiger feststehenden FC Bitburg ist die Elf von Trainer Yusuf Emre Kasal (44 Punkte) bis auf drei Zähler an TuS Mechtersheim (47) herangerückt. Lesezeit: 2 Minuten

In den letzten beiden Saisonspielen in Pfeddersheim und gegen Baumholder – beide bereits abgestiegen – müssen in jedem Fall zwei Siege her. Und dann heißt es hoffen. Hoffen auf einen Ausrutscher der Mechtersheimer oder einen Einbruch bei Arminia Ludwigshafen (48). Eher verhaltene Freude Trotz des hoch verdienten Erfolgs fiel die Freude bei ...