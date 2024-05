Plus Koblenz

Bei Cosmos Koblenz lautet das Motto: Alles auf Sieg – Rot-Weiss spielt in Baumholder

i Trainer Yusuf Emre Kasal (rechts) und der FC Cosmos Koblenz peilen auch am Wochenende einen Dreier an. (Archivfoto) Foto: René Weiss

Für Rot-Weiss geht es nach einer starken Saison nur noch um persönliche Ziele der Spieler und des Vereins, beim FC Cosmos indes um nicht weniger als den Klassenverbleib: Das Koblenzer Duo in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen in das Pfingst-Wochenende, an dem der vorletzte Spieltag ausgetragen wird.