Plus Engers

Heiße Spiele für den FV Engers – Watzlawik will Saison sauber zu Ende spielen

Von Ludwig Velten

i FVE-Trainer Sascha Watzlawik Foto: Jörg Niebergall/Archiv

In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen noch zwei Spieltage auf dem Spielplan. Bereits vorzeitig hat der FV Engers am vergangenen Samstag den Klassenverbleib geschafft. Dem möchte auch der TuS Mechtersheim, nächster Gegner des FVE, nacheifern. Möglichst mit einem Heimsieg am Samstag ab 14 Uhr gegen die Engerser im Stadion Philippsburgerstraße in Römerberg. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden.