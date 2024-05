Plus Baumholder

FV Engers muss weiter warten: Delil Arbursu vergibt die Chance auf den vorzeitigen Klassenverbleib

Von Ludwig Velten

Der FV Engers ist auch im fünften Spiel in Folge in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ohne Niederlage geblieben. Am 35. Spieltag kam der FVE zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim Aufsteiger VfR Baumholder, dessen direkter Wiederabstieg in die Verbandsliga Südwest bereits feststeht.