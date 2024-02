Volles Haus beim Kinderkarneval auf dem Asterstein

Kürzlich fand die Kids Olau Party in der Turnhalle statt.

Die Kirmesgesellschaft Asterstein als Veranstalter freute sich über ein volles Haus. Mit einer großen Polonaise begann der Nachmittag, mit Darbietungen der Astersternchen zu Micky Maus. Die Lahngarde mit Kindern im Alter von vier bis 13 Jahren erfreuten alle mit einem Gardetanz, gefolgt von der Arzheimer Tanzgarde mit mehr als 20 Kindern, die ohne Zugabe auch nicht von der Bühne gehen durften. Hier gab es erst mal eine Stärkung mit Berlinern, bevor das Koblenzer Kinderprinzenpaar Sascha und Fiona von Neuendorf und Wallersheim die Kids besuchten. Mit viel Süßigkeiten als Wurfmaterial und Orden wurden die gelungene Veranstaltung beendet.

Ein großes Lob an alle Kinder, Eltern und Großeltern, die alle bei der Party super mitgemacht haben. Danke auch an dieser Stelle an alle Helfer, Fahrdienst Müttertaxis. „Bis nächstes Jahr! Olau!“, wünscht die Kirmesgesellschaft Asterstein

Pressemitteilung: Kirmesgesellschaft Asterstein