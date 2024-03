„Brunos Pfade“ in der FWS vorgestellt

Lesung mit Dr. Alfred Marmann in der Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) in St. Sebastian.

Wie in jedem Jahr feierte der Orden vom Roten Löwen und Heiligen Sebastian am vierten Fastensonntag die alljährliche Investitur. Begleitend hierzu findet jeweils am Vormittag ein „Damenprogramm“ – aktuell organisiert von Ira Leinenbach-Thielen – statt. In diesem Jahr gestaltete dieses Programm Dr. Alfred Marmann, ehemaliger Geschäftsführer der FWS gGmbH, im Rahmen einer Lesung aus seinem aktuellen Roman „Brunos Pfade“. Rolf Stamm, Prokurist der FWS gGmbH, begrüßte die „Löwinnen“ im liebevoll gestalteten Bistro der FWS gGmbH am Rheindörfer Platz in St. Sebastian. Bei Kaffee und Gebäck lauschten die Damen anschließend dem Vortrag des Autors, der seinen verdienten Ruhestand nutzt, um schriftstellerisch tätig zu sein.

Nachfolgend eine kurze Inhaltsangabe des aktuellen Romans: Bruno Fröhlich, ein Mensch mit Behinderung, kommuniziert nicht herkömmlich, was ihn in eine dramatische Lebenssituation bringt. Mit dem ungewöhnlichen Projekt „Brunos Pfade“ nimmt sich der Rocker Maxi, ein Betreuer aus Brunos Wohnheim, seiner an. Das ungleiche Paar taucht ab in Brunos Welt, wo Maxi kuriose Erklärungen für Brunos Verhalten entdeckt.

Nach der Lesung gab es Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch, auch der Kauf des Buches vor Ort – auf Wunsch mit Signierung – war möglich, was auch zahlreich in Anspruch genommen wurde. Bei Interesse kann das Buch im Werkstattladen der Förder- und Wohnstätten gGmbH in der Anne-Frank-Straße in Kettig erworben werden.

Frau Leinenbach-Thielen dankte Herrn Dr. Marmann und dem Team der FWS gGmbH für den schönen Vormittag und meldete bereits das Interesse des Ordens vom Roten Löwen für eine Informationsveranstaltung über die Angebote der FWS gGmbH im nächsten Jahr an.

Pressemitteilung: Förder- und Wohnstätten gGmbH