Plus Namedy Tödlicher Unfall auf dem Rhein: Sportboot fährt bei Namedy in Schleppleine zwischen Binnenschiffen Von Justin Buchinger i Wasserschutzpolizei und Feuerwehren waren bei dem Unfall bei Namedy im Einsatz. Foto: Symbolbild Andreas Arnold/dpa Auf dem Rhein kam es zu einem tödlichen Unfall. Während des Bergeversuchs zweier Binnenschiffe kollidierte ein Sportboot mit der Schleppleine. Dabei kam eine Person ums Leben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Lesezeit: 1 Minute

Bei Namedy ereignete sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Sportbootunfall. Auf Höhe des Hammersteiner Werth hatte sich ein Binnenschiff festgefahren. Ein zweites Binnenschiff wollte dieses mit einem Drahtseil freischleppen. Dabei kreuzte es in das Fahrwasser. Ein Sportboot fuhr mit drei Personen an Bord aus Koblenz kommend in die zwischen den Binnenschiffen ...