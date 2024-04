Plus Neuwied

Aus Sand gebaut: Künstler erschaffen Pfau und Schärjer am Neuwieder Rheinufer

Von Jörg Niebergall

i Wjatschislaw „Slava“ Emelianenko hat einige Neuwieder Wahrzeichen in seiner riesigen Sandskulptur „verewigt“. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Auf dem Deichgelände tut sich was. Im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung feiert die Stadt Neuwied am Samstag, 4. Mai, die offizielle Übergabe neu gestalteter Bereiche an die Bürger und Gäste. Hingucker schlechthin dürften dabei die fünf übergroßen Sandskulpturen auf dem Deichvorgelände sein.