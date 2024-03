Karthäuser Bürgerverein spendet für drei Projekte auf der Karthause

Anzeige

Der Karthäuser Bürgerverein unterstützt regelmäßig vielfältige Bereiche im Stadtteil Karthause. So konnte sich das Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ) über eine Spende für die Jugend- und Seniorenarbeit und auch für das Stadtteiltheater freuen. „Das JuBüZ bietet viele gute Veranstaltungen an. Diese unterstützen wir sehr gerne: am 11. April den Seniorennachmittag, die Aufführungen des Theaters vom 10. bis 12. Mai und die Ferienfreizeit vom 15. bis 19. Juli“, berichtet Thorsten Schneider vom Karthäuser Bürgerverein.

Pressemitteilung: Karthäuser Bürgerverein