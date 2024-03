Ticketschulung beim Verkehrsverbund

15 Mitglieder nahmen kürzlich an einer äußerst informativen und kurzweiligen Schulung des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel – VRM – in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsclub Mittelrhein/Koblenz – VCD – teil. Zunächst erhielten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Mobilität im Verbundgebiet. Hierbei konnte sie schnell einen Überblick über das Angebot des öffentlichen Personen-Nahverkehrs und die Wahl der günstigsten Fahrkarte gewinnen. Ausgestattet mit Informationsmaterial sowie einer VRM-Mobilcard ging es dann am Nachmittag zum Bahnhof in Koblenz, um die vielfältigen und oft allgemein nicht bekannten Möglichkeiten eines Ticketautomaten zu erkunden.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit einer Zugfahrt nach Boppard. Hier ließen sich die Mitglieder des Vereins leckeres Eis und Waffeln in einer Eisdiele schmecken, bevor es wieder auf die Heimfahrt ging.

Pressemitteilung: plus/minus 60 aktiv