Weinfrühling zwischen Reben zeigt: Es ist schön an der Ahr Von Ute Müller Rastplätze mit schöner Aussicht gab es reichlich bei der Auftaktveranstaltung von Weinfrühling Mittelahr. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Der Weinfrühling Mittelahr, ursprünglich kurz nach der Flut nur als Zwischenlösung erdacht, hat sich mittlerweile zu einem über die Region hinaus bekannten Wandererlebnis etabliert. Das war bereits am ersten von vier aufeinanderfolgenden Wochenenden zu spüren.

Weingüter und Gastronomiebetriebe zwischen Marienthal und Altenahr bauen ihre Stände auf dem Rotweinwanderweg auf und bieten ihre Weine, Traubensäfte oder auch kleine Stärkungen in Form von Würstchen, Quiche oder Butterbrezeln an. Los ging es am Samstag. Bei schönstem Wanderwetter machten sich zahlreiche Gäste, aber auch Einheimische auf den Weg, um ...