Für rund 40 weitere Cochem-Zeller Gemeinden: Deutsche Glasfaser geht in Ausbauplanung

i In rund 40 Cochem-Zeller Gemeinden wird demnächst mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Foto: David Ditzer

Gute Nachrichten für rund 40 Ortsgemeinden im Kreis Cochem-Zell: Deutsche Glasfaser, der nach eigenen Angaben führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland, baut das Glasfasernetz aus. So heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, in der auch die Ortsgemeinden respektive Ortsteile benannt werden. Auch das weitere Prozedere wird kurz skizziert.