Ansturm auf neue Metzgerei: Familie Lenz bringt nach zehn Jahren Handwerk zurück nach Singhofen

Von Bernd-Christoph Matern

i Singhofens Ortsbürgermeister Detlef Paul gratulierte den Geschäftsführern Tobias, Michael und Michelle Lenz (von rechts) zur Eröffnung der neuen Metzgerei im Singhofener Gewerbegebiet. Foto: Bernd-Christoph Matern

Den roten Teppich hatte die Familie Lenz ausgerollt, als sie am Wochenende ihre Metzgerei in Singhofen eröffnete. Nach mehr als zehn Jahren kann an der Bäderstraße jetzt wieder Fleisch und Wurst aus eigener Produktion eingekauft und zudem an einer „Heißen Theke“ der Hunger gestillt werden.