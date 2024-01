Wer an Heavy Metal denkt, dürfte bald schon die Musik von Metallica oder Manowar im Ohr haben, die Bilder von Headbangern vor Augen, die sich schwerfällig durch den Schlamm von Wacken graben. Die Band Heavysaurus allerdings widmet sich einer ganz anderen Zielgruppe, spielt Metalmusik für Kinder. Am 10. Februar sind die – in Dinosaurierkostüme gekleideten – Musiker auf ihrer „Pommesgabel“-Tour“ ab 16 Uhr in Koblenz zu Gast. Gitarrist Christof Leim erklärt, was es mit dem Projekt auf sich hat.