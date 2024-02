Plus Mayen/Koblenz/Los Angeles Stars, Bilder, Briefmarken: Wie der in Mayen geborene Fotograf Guido Karp mit den Bee Gees Geschichte schreibt Der 29. Februar 2024 ist ein historisches Datum: Wenn die Royal Mail an diesem Tag ihr Briefmarkenset zu Ehren Maurice Gibbs veröffentlicht, wenn dem verstorbenen Bee-Gees-Sänger jene seltene Würdigung zuteil wird, darf sich Guido Karp offiziell als erster Fotograf außerhalb des Commonwealth bezeichnen, dessen Bilder für die „The Isle of Man Post Office“-Reihe ausgewählt wurden. „Guido-Geschichten“ nennt der gebürtige Mayener solche Begebenheiten – und davon gab es einige in seinem Leben. Von Stefan Schalles

Wer mit Karp ein bisschen plaudert über dessen Biografie, findet sich schon nach wenigen Worten wieder in einer Aufzählung der größten Künstler, die die Musikbranche in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat: Mit AC/DC, Michael Jackson und den Rolling Stones hat der in Koblenz aufgewachsene Musikfotograf in seiner Karriere ebenso zusammengearbeitet ...