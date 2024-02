Kunstvoll kreativ statt künstlich intelligent: Neue AKM-Schau in Koblenz zeigt breite Palette der Druckkunst

Der technische Fortschritt ist in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig – und hat längst auch Einzug gehalten in den Kunstbetrieb. KI-basierte Werke sind in aller Munde, der Einfluss digitaler Helfer wächst. Jedoch nicht überall, wie die Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein beweist: In ihrer aktuellen Schau verfolgt die AKM einen gänzlich anderen Ansatz, zeigt Druckkunstwerke, die dem Digitalen konsequent entsagen – und gerade dadurch einen ganz natürlichen Reiz entfalten.