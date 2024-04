Plus

Alison Balsom in Köln: Ein Streifzug in sechs Sätzen durch die Geschichte der Trompete

Von Markus Müller

i Die britische Trompeterin Alison Balsom führte mit dem London Symphony Orchestra in der Kölner Philharmonie das neue Trompetenkonzert ihres amerikanischen Kollegen Wynton Marsalis auf. Foto: Christian Palm

Die britische Ausnahmetrompeterin Alison Balsom hatte sich in den vergangenen Jahren mit Konzerten in Deutschland sehr rar gemacht. Umso schöner war es, dass man ihr Spiel jetzt endlich wieder in der Kölner Philharmonie genießen konnte, noch dazu mit dem London Symphony Orchestra.